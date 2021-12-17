韓籍神父遭竊救命錢 苗栗警迅速逮嫌追回贓款

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗大湖一名韓籍李姓神父月底將帶著約新台幣35萬元積蓄返鄉為父親治病，卻在12日做完禮拜發現「救命錢」遭竊，警方遠赴台東逮嫌並追回贓款，神父感動說「謝謝台灣警察」。

苗栗縣警察局大湖分局今天透過新聞稿表示，大湖鄉天主堂韓國籍李姓神父12日上午在教堂做禮拜時，宿舍遭竊賊潛入損失美金1萬元及新台幣8萬餘元，教友紛紛關心並協助報案。

大湖分局偵查隊長劉佳昇指出，經了解，李姓神父辛苦存了多年積蓄，原計畫月底要將這筆錢拿回韓國家鄉給父親治病，不料這些折合約新台幣35萬餘元的「救命錢」被偷，損失慘重。

劉佳昇表示，大湖分局獲報後立即與縣警局科技偵查隊組成專案小組積極查訪，掌握竊嫌特徵及作案交通工具，鎖定設籍高雄市有多項竊盜前科及數次侵入教堂、學校行竊的張姓男子（41歲），涉嫌利用天主教會李姓神父週日做禮拜之際，侵入宿舍內行竊，得手後匆忙駕駛車輛逃逸。

經追查，專案小組掌握張嫌15日現蹤在台東，隨即會同台東分局偵查隊同仁，一舉逮捕張嫌，並在張嫌友人住處，找回所有贓款。

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警方指出，李姓神父是家中獨子，原本對於給父親的「救命錢」遭竊，感到十分自責、不孝，每天悶悶不樂，在警方破案並將遭竊款項交回他手中後，終於一掃陰霾，不斷表達感謝「謝謝台灣的警察」，並說月底回到韓國之後，要跟韓國同胞分享，苗栗員警高效率、迅速破案的辛苦過程。

苗栗縣議員黃月娥今天上午在議會臨時會發言時也提及此事，代替李姓神父向苗栗縣警察局表達感謝之意，讚揚苗栗員警做了「最成功的國民外交」。（編輯：李錫璋）1101217