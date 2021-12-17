漁船走私香菸509箱 市值逾2000萬元

海洋委員會海巡署17日凌晨在蚵仔寮漁港查獲漁船載運私菸，海巡署指出，安檢所士官發現船尾廚房地板疑有雜物堆放偽裝痕跡，清除後發現密艙，開艙赫見大量以防水袋包裝的私菸，後續出動2隻海巡偵搜犬協助清艙，共發現4品牌未稅菸品509箱。（海巡署提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月17日