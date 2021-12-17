漁船走私香菸509箱 市值逾2000萬元
2021/12/17 16:29（12/17 18:06 更新）
海洋委員會海巡署17日凌晨在高雄蚵仔寮漁港查獲漁船走私香菸，查獲4品牌未稅菸品共509箱，市價超過新台幣2000萬元，船上4人依法移送，私菸全數查扣。（海巡署提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月17日
（中央社記者曾以寧高雄17日電）海洋委員會海巡署今天凌晨在蚵子寮漁港查獲漁船載運4品牌未稅菸品509箱（約24萬6900包），市價超過新台幣2000萬元，曾姓船長等4名船員依菸酒管理法移送偵訊，私菸全數查扣。
海巡署發布新聞稿表示，昨天晚間9時許雷達發現1艘可疑船筏自興達外海航向蚵子寮漁港，晚間11時50分雷達通報可疑船筏進港，安檢人員立即啟動查艙機制，登船檢查。
海巡署說，安檢所士官發現船尾廚房地板疑有雜物堆放偽裝痕跡，經清除雜物後發現密艙，開艙赫見大量以防水袋包裝CORSAIR等4品牌私菸，後續出動2隻海巡偵搜犬協助清艙。
海巡署表示，全案報請台灣橋頭地方檢察署指揮偵辦，曾姓船長等共1台籍、3外籍船員送往國軍高雄總醫院左營分院實施COVID-19（2019冠狀病毒疾病）核酸檢測（PCR）都陰性。（編輯：李明宗）1101217
海巡署17日表示，16日晚間9時許雷達發現1艘可疑船筏自興達外海航向蚵仔寮漁港，晚間11時50分雷達通報可疑船筏進港，安檢人員立即啟動查艙機制，登船檢查，當場查獲漁船載運4品牌未稅菸品509箱（約24萬6900包），全數查扣，船上人員依法送辦。（海巡署提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月17日
海洋委員會海巡署17日凌晨在蚵仔寮漁港查獲漁船載運私菸，海巡署指出，安檢所士官發現船尾廚房地板疑有雜物堆放偽裝痕跡，清除後發現密艙，開艙赫見大量以防水袋包裝的私菸，後續出動2隻海巡偵搜犬協助清艙，共發現4品牌未稅菸品509箱。（海巡署提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月17日
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