整合辦案資源 高檢署查緝資通犯罪督導中心揭牌

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台灣高等檢察署21日於第二辦公大樓舉行「查緝資通犯罪督導中心」揭牌典禮，由法務部長蔡清祥（前排中）、檢察總長江惠民（前排右3）、高檢署檢察長邢泰釗（前排右2）等人共同主持。中央社記者蕭博文攝 110年12月21日

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（中央社記者蕭博文台北21日電）台灣高等檢察署表示，為徹底打擊網路相關犯罪，查緝資通犯罪督導中心今天正式揭牌，期望能建立溝通平台、研議新型偵查手段，以全力遏阻資通犯罪。

高檢署新聞稿指出，查緝資通犯罪督導中心設於高檢署第二辦公大樓，法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民等檢察機關首長均親臨典禮，並與高檢署檢察長邢泰釗共同揭牌。

蔡清祥致詞時肯定高檢署排除萬難，設置查緝資通犯罪督導中心，作為各地檢署查緝資通犯罪的後盾，克服查緝的困難；尤其近年來假訊息、駭客、深度偽造影片嚴重危害治安、國安，值得偵查機關全力偵辦。

邢泰釗則表示，督導中心目的是培養種子，並進行組織對抗組織的打擊犯罪策略，以偵辦電信詐欺犯罪為例，將可結合二審資源與一審偵查量能，改善檢察官工作量，並將此類案件從根本刨除。

督導中心成員檢察官吳慧蘭現場報告指出，督導中心策進作為包括建立資料調取平台，強化高檢署與臉書（Facebook）及Line公司的統一聯繫窗口，於具體個案可直接與社群媒體平台溝通協調。

吳慧蘭說，督導中心已制定「跨境詐欺集團溯源斷根」、「跨境網路犯罪大數據查緝」等計畫，並積極參與法務部洗錢防制法的修訂、與其他執法機關推動防範電信詐欺的行政策略、推動遊戲點數業者的自律規範。

她說，督導中心也已制定「聲請法院扣押域名並執行DNS RPZ（停止解析）」推動計畫，主動建立域名扣押及停止解析的法律概念，並予以落實，為查緝資通犯罪尋出新途徑，目前已有2案將聲請域名扣押及停止解析。

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吳慧蘭表示，督導中心相關計畫及措施深具特色，將成為法務部與檢察官的溝通平台，也將與其他執法機關及民間組織推動查緝資通犯罪平台，以使資源共享、強化查緝動能。

吳慧蘭最後提到，督導中心將整合高檢署及地檢署專責檢察官，成立跨級跨轄偵查團隊，並研議查緝資通犯罪的新型偵查手段，另推動行政面及司法面的法令制定，以全力遏阻資通犯罪。（編輯：張銘坤）1101221