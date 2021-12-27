涉詐貸案 翁德銘等人判連帶賠償國華人壽2.5億確定

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（中央社記者林長順台北27日電）通緝中的前立委何智輝被控詐貸案，國華人壽向時任董事翁德銘、何智輝等人求償。高院更一審判處翁德銘等人應連帶賠償新台幣2億5000萬元。最高法院今天駁回上訴確定。

何智輝被控於民國82年擔任苗栗縣長期間及88年擔任立委期間，涉及久俊工程開發、關說銅鑼徵地發放農林公司獎勵金貪污案、國華人壽違法超貸等案，台灣高等法院更三審依貪污治罪條例藉勢藉端勒索財物罪，判處有期徒刑13年，褫奪公權8年，最高法院105年駁回上訴定讞。

何智輝為了在藉勢藉端勒索財物等案脫罪，另涉嫌行賄高院更一審承審法官陳榮和等人。檢調99年間為此發動拘提搜索，何智輝趁隙逃亡，台北地檢署發布通緝，期限至民國124年。

民事部分，國華人壽主張，何智輝夫婦在86年取得久俊工商綜合區開發許可後，陸續於86年及88年以久俊案土地向國華人壽貸款新台幣2億元及2億5000萬元，時任國華人壽董事長張貞松、董事翁德銘指示下屬，以不實鑑價及分批貸款方式違法核貸放款，造成國華人壽損失，因此提告求償。

86年核貸部分，一審判決何智輝、王素筠夫婦和前國華人壽董事長張貞松，須連帶賠償國華人壽2億元，這部分何智輝夫婦及張貞松均未上訴而確定。

88年核貸部分，台灣高等法院更一審判處翁德銘與何智輝等12人須連帶賠償2億5000萬元，翁德銘不服提起上訴。最高法院今天駁回上訴，全案確定。（編輯：張銘坤）1101227