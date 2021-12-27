司法聯盟鏈驗證成果發表 研討會論各國創新運用

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法務部為確保落實證物監管及數位證據同一性，27日舉辦司法聯盟鏈驗證發表研討會，驗證司法區塊鏈如何運用於「數位證據」及「營業秘密」，並探討各國司法創新運用等議題，法務部長蔡清祥（右2）等人出席。中央社記者劉世怡攝 110年12月27日

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（中央社記者劉世怡台北27日電）法務部為確保落實證物監管及數位證據同一性，今天舉辦司法聯盟鏈驗證發表研討會，驗證司法區塊鏈如何運用於「數位證據」及「營業秘密」，並探討各國司法創新運用等議題。

法務部建置「司法聯盟鏈」為加速進程，於今天在調查局舉行研討會，透過調查局負責建置司法聯盟鏈概念驗證（Proof of Concept），以評估聯盟鏈成員部分自建節點、部分託管混合式建置方式可行性，以法務部、調查局及國家高速網路與計算中心3節點模擬司法聯盟鏈未來整體運行方式，並測試調查局現有乙太坊雲端上鏈應用移植至司法聯盟鏈執行狀況，以助於111年6月完成雛型平台的政策目標。

調查局新聞稿指出，曾於民國108年舉辦「正義鏈盟－證物鏈與區塊鏈的交響曲」研討會，分享將數位證據數位指紋存證於乙太坊區塊鏈，以確保數位證據同一性。因乙太坊等公鏈上鏈成本日漸高昂，為提升存證效率並維持公信力，以及法務部今年規劃建置司法聯盟鏈等，於今天舉辦「證物鏈與區塊鏈的交響曲第二樂章－司法聯盟鏈驗證發表研討會」。

法務部長蔡清祥在研討會致詞表示，研討會以「法律科技結合，建立人民信任」為主軸，探討司法運用區塊鏈中「數位證據」、「營業秘密」、「各國司法創新運用」及「國網中心服務發展」四大主題，由學界與實務界學有專精人士一起參與，期待能交織出法律與科技的火花，對法學發展將會有極大貢獻。

蔡清祥提及，司法聯盟鏈目的是讓證據驗真有簡便快速又便利方式，聯盟鏈成立不管在偵查、審理案件都有很大幫助，所以希望「司法聯盟鏈」早日成立，使司法偵審案件數位證據驗真功能，利用科技方法，促進訴訟完成。

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法務部新聞稿指出，研討會透過實際運用影片，有效率確認數位證據同一性，大幅節省司法時間成本，未來平均時間可從「月計」縮短到「分計」，改善目前耗費人力、時間等流程，完善證物保管鏈，能降低偽造、變造數位證據風險，有助於數位證據、營業秘密保護提升。

新聞稿提及，法務部作為率先發展司法運用區塊鏈技術政府部門，蔡清祥指示應持續與司法聯盟鏈會員合作，早日完成建置司法聯盟鏈雛型平台，穩健推動區塊鏈應用，並增加其他機構例如律師公會、民間公證人或金融機構等之加入，經由公私協力，藉以建立司法案件運用區塊鏈信賴度，塑造人民信任司法聯盟鏈。（編輯：方沛清）1101227