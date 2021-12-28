三立前總監涉收製作公司回扣 更一審判無罪確定

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（中央社記者劉世怡台北28日電）三立公司前戲劇總監項姓女子於戲劇「甘味人生」製播時，涉收製作公司回扣175萬5000元，一審判無罪，二審逆轉構成背信罪判刑6月，經撤銷發回後，高院更一審今天判無罪確定。

台灣高等法院更一審認為，項女利用擔任總監之職務，對「甘味人生」有實質監督及審核劇本與拍攝內容的權限機會，私下收取製播公司總計175萬5000元的金錢，確實不當，但無法證明「甘味人生」製播公司所交付項的金錢，已實質影響「甘味人生」的戲劇品質。

更一審指出，所謂「商譽」為社會群眾對公司之印象與外在評價，本質上為人格權而非刑法背信罪所欲規範保護之財產上利益，本案不足以認定三立財產因此受有損害，或有可預期之財產利益受損害之危險，判決項女無罪，全案確定。

全案緣於，項女原為三立公司「節目部-台灣台-戲劇中心」總監（現已離職），負責監控節目製作公司的戲劇品質與進度，三立委請製作公司製播戲劇「甘味人生」並簽立合約書。

檢方起訴指出，項女明知應忠實誠信履行監控戲劇品質與進度，不得收受不當回扣，竟藉由總監職務，具有實質影響力的機會，佯以協助製作公司節省費用作為名目，自民國105年3月3日至106年7月5日，接續收取回扣總計新台幣175萬5000元，並提供親人帳戶供製作公司匯款。

項女否認背信犯行，強調是幫忙他人分擔編劇統籌工作，錢是從製作公司給她的兼職報酬，並非不當回扣，她沒有違背職務，也沒有影響到三立公司的權利。

一審判決項女無罪，二審改依背信罪判她6月徒刑，得易科罰金；最高法院撤銷二審判決發回，案件由高院更一審審理，今天宣判。（編輯：張銘坤）1101228