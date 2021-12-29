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新北防制酒駕大執法至春節後 首日抓到17件

2021/12/29 12:11（12/29 12:51 更新）
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新北市警察局交通警察大隊28日起啟動4階段「防制酒後駕車大執法」，首日上路動員多名警力，抓到17件酒駕，其中包含違反刑法公共危險罪10件。（警方提供）中央社記者沈佩瑤傳真 110年12月29日
新北市警察局交通警察大隊28日起啟動4階段「防制酒後駕車大執法」，首日上路動員多名警力，抓到17件酒駕，其中包含違反刑法公共危險罪10件。（警方提供）中央社記者沈佩瑤傳真 110年12月29日
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（中央社記者沈佩瑤新北29日電）酒駕累犯頻傳，新北市警察局交通警察大隊即起至春節後，啟動4階段「防制酒後駕車大執法」，昨天首日上路動員379名警力，抓到17件酒駕，其中包含違反刑法公共危險罪10件。

新北市警交大今天發布新聞稿指出，28日起啟動4階段「防制酒後駕車大執法」，第1階段自即日起至元旦假期、第2階段尾牙期間、第3階段春節假期、第4階段春酒期間，滾動式分析轄內易酒後駕車肇事路段，針對易肇事路（時）段加強取締。

大執法期間以提升見警率、杜絕酒後駕車為目標，昨天執行首日即取締17件酒後駕車，包含違反刑法公共危險罪10件。

警方昨天並帶著「宣導用呼氣酒精測試器」到快炒店等飲宴場所，讓民眾親身測試、體驗一瓶啤酒即可能超標，另還有「模擬酒後體驗眼鏡」，感受酒後視線模糊、暈眩，盼藉此讓民眾更了解酒駕危險性。

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警方表示，為兼顧COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫工作，採購17台「儀器消毒箱」，於勤務前、吹測前、吹測後、勤務後，以臭氧及紫外光全方位消毒酒測儀器，避免員警及民眾染疫疑慮。

警方呼籲，欲前往飲宴聚餐地點，應遵照「酒前不開車」原則，選擇計程車或大眾運輸，避免酒後駕車返家的可能，並多加使用「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客開車」等服務，防制酒後駕車，維護民眾生命財產安全。（編輯：李錫璋）1101229

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