男子當街倒穢物在女子頭上 強暴侮辱罪判3月確定

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（中央社記者劉世怡台北30日電）柯姓男子涉嫌在北巿信義區夜店附近街上，將含屎的穢物桶倒扣邱姓女子頭上。一審依強制罪判刑3月，二審考量女方求處重刑、雙方未和解等，今天依強暴侮辱罪判處3月徒刑確定。

二審台灣高等法院判決指出，柯姓男子因故對邱姓女子有所不滿，知悉邱女於民國109年9月19日晚間將至台北市信義區某夜店後，持裝有廚餘及狗大便的穢物桶前往，看見邱女獨自一人坐在街邊座椅時，竟基於強暴公然侮辱的犯意，將穢物桶倒扣至邱女頭上，穢物因而潑灑女方全身而散發惡臭，讓她困窘難堪，即以此強暴方式貶損女方的人格名譽及社會評價。

一審依強制罪判柯男3月徒刑，經上訴，二審由高院審理；高院開庭期間，柯男請求輕判，邱女則說，柯男犯後態度從來沒有檢討，希望法院判重一點。

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二審考量，以穢物桶倒扣被害人頭上，目的明顯在當眾侮辱並使對方狼狽難堪，犯罪時間極為短暫，不能只因為被害人受害後必須停下梳洗清理，即認被告有妨害被害人自由行走等權利而構成強制罪。柯男犯行並不構成強制罪。

二審審酌，柯男與被害人並不相熟，竟因細故而採取羞辱性質極高的犯行，使被害人在公眾前難堪受辱，迄今未與被害人達成和解或賠償損失等犯後態度，被害人心理受創不輕等，依強暴侮辱罪判柯男3月徒刑，全案確定。（編輯：李錫璋）1101230