基隆4警涉犯黑吃黑 主嫌判5年6個月、一人無罪

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（中央社記者沈如峰基隆30日電）曾任職基隆市南榮派出所警員張晉維去年與黃民欣、周聖倫及蘇姓員警，以黑吃黑方式獲取不法利益。法院今天宣判，張晉維處5年半徒刑，黃民欣3年、周聖倫2年半，蘇姓員警無罪。

基隆地方法院判決書指出，張晉維去年知悉余姓男子有購買毒品管道，且余男因毒品案遭通緝，張晉維在偵查績效壓力下，於是要求余男提供毒品等案件供查緝。余男基於牟利，且可作人情給張晉維，兩人3度達成毒品黑吃黑謀議，還有另一起金融黑吃黑謀議。

毒品黑吃黑案方面。法院調查，張晉維、周聖倫、黃民欣及蘇姓員警，因績效及經濟壓力，分別在去年4月、5月與7月時，利用偵辦毒品等案件，與余男共謀，由余男以購買毒品為由誘約販毒者，待販毒者攜帶毒品現身，張晉維、黃民欣、周聖倫、蘇員再以警職身分出面查扣，進而違法侵占部分毒品。

部分毒品則由他人調包或混充，供警員查獲持有毒品案證物。張晉維、黃民欣、周聖倫、蘇員在不法過程中獲取利益。

此外，判決書也指出，張晉維與余男在今年2月時另共謀金融「黑吃黑」，奪取詐騙贓款。余男當時得知詐騙集團車手前往銀行領取贓款新台幣120萬元後，待車手步出銀行時，張晉維與黃民欣以車手攜帶毒品為由，在車內侵占所有贓款，之後將贓款瓜分給共謀者。

判決書指出，張晉維、黃民欣、周聖倫和蘇員當時都是員警，但為圖績效及私利貪念，使警譽受損。依貪污治罪條例判等，判處張晉維有期徒刑5年6個月，褫奪公權2年；黃民欣有期徒刑3年，褫奪公權2年；周聖倫有期徒刑2年6個月，褫奪公權1年，蘇姓員警雖遭起訴，但拒收贓款，判無罪。全案可上訴。

承審法官表示，雖被告員警嚴重敗壞官箴，不宜輕縱，但張晉維、黃民欣、周聖倫3人曾在法庭供稱，因達不到以往優良績效，遭主管冷言冷語檢討，因此漸對警職身分感到卑微，迷失自我，道德扭曲走錯路。可見警察機關有關績效考評制度設計，只重「成果」而輕「流程」，對於員警於辦案偵查過程中是否正確落實法律規範，其中不只缺乏督考機制，員警內心也不被重視。

法官同時指出，「績效紅人文化」也已扭曲警員本應依法執法本分要求，一昧追求績效結果，也演化成「為達績效不擇手段」偏執，警界應檢討。

基隆市警察局表示，張晉維、黃民欣、周聖倫與蘇員當時都因涉及相關案件，已於今年3月由內政部警政署核予免職處分在案。蘇員無罪部分，將依相關人事法令，給予必要協助。對於法院建議事項，將研議精進。

警局重申，對於不法案件，秉持毋枉毋縱、不掩飾、不庇縱、不護短原則，依法嚴懲並斷然汰除少數害群之馬，嚴正警察風紀。（編輯：方沛清）1101230