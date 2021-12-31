新加坡數百人遭簡訊詐騙 代表處籲勿點可疑連結

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（中央社記者侯姿瑩新加坡31日專電）新加坡詐騙案件層出不窮，12月初以來至少有469名被害人遭假冒銀行的釣魚簡訊詐騙，財產損失逾新幣800萬元。駐星代表處呼籲旅星台人小心防範，勿點擊可疑的網路連結。

星媒報導，新加坡警察部隊昨天表示，自12月1日以來，至少有469名被害人遭假冒華僑銀行（OCBC）的簡訊詐騙，造成至少新幣850萬元（約新台幣1.7億元）的財產損失。

駐新加坡代表處呼籲旅星台人提高警覺，小心防範假冒銀行簡訊通知、附帶釣魚軟體，企圖盜領被害人銀行帳戶存款的詐騙手法。

代表處研判，假冒星展銀行（DBS）、大華銀行（UOB）等其他銀行的情況也可能發生，呼籲民眾收到這類可疑的簡訊時，「千萬不要」直接點擊附加的網路連結，應立即向銀行反映、查證。若下載詐騙釣魚軟體，銀行帳戶恐遭盜用。

新加坡近年詐騙案件層出不窮，不乏旅星台人受害。駐新加坡代表處表示，近期又有幾名在新加坡的台灣人遭電話詐騙，面臨金錢損失。

據新加坡警察部隊8月發布的最新犯罪統計數據，今年上半年共有8403起詐騙案件，較去年同期上升16%。

根據新加坡警方的數據，今年上半年前10大詐騙類型案件涉及的詐騙金額高達新幣1.68億元（約新台幣34.6億元）。相較之下，去年同期民眾遭詐騙的金額為新幣6350萬元。（編輯：郭中翰）1101231