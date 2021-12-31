婦人騎車橫越南迴公路遭撞飛 失去生命跡象

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南迴公路台東太麻里鄉美和國小前，一名婦人31日下午騎機車欲橫越4線道馬路，遭休旅車撞擊後噴飛10多公尺，當場失去生命跡象，目前仍在醫院搶救中，事故現場一片狼藉。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 110年12月31日

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（中央社記者盧太城台東縣31日電）南迴公路台東太麻里鄉路段，下午發生1名婦人騎機車橫越道路，遭休旅車撞飛，送醫急救。現場車輛回堵2公里。休旅車車頭嚴重凹陷，機車零件噴飛也擊中現場3部轎車。

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南迴公路太麻里鄉美和國小前，今天下午3時許發生車禍，1名婦人騎機車橫越四線道馬路，遭休旅車撞擊噴飛10多公尺，婦人當場失去生命跡象。先由路過駕駛CPR，再由救護車送醫搶救，機車零件噴飛也擊中現場3部轎車，肇事休旅車車頭嚴重凹陷。

台東縣警察局大武分局表示，婦人呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，截至傍晚5時還在台東馬偕醫院搶救中。（編輯：郭諭儒）1101231