彰化華陽街民宅火警 7歲童送醫急救仍不治

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彰化市華陽街一間透天厝7日清晨發生火警，消防局獲報立即到場搶救，7歲男童被救出時已無呼吸心跳，送往彰化基督教醫院急救後仍宣告不治。（彰化縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年1月7日

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（中央社記者吳哲豪彰化7日電）彰化市華陽街1間透天厝今天清晨突然起火燃燒，屋主陳姓男子先帶9歲兒子逃出，13歲女兒跟著自行逃出火場，但7歲兒子受困火場，被消防員救出送醫仍不治。

彰化縣消防局上午發布新聞訊息指出，火警清晨4時34分發生，派各式消防車12輛、救護車5輛及消防隊員44名前往現場搶救，只花約20分鐘撲滅火勢。

消防局表示，陳姓男子夫妻與4名子女同住，火警發生前，陳姓男子的妻子和11歲兒子已出門到早餐店工作。

消防員到場後，得知火場內有男童受困，趕緊進火場救人，但男童被救出時已無呼吸心跳，送往彰化基督教醫院急救後仍宣告不治；陳姓男子等3人也被送往彰基治療。

彰基說，陳姓男子女兒有2到3度燒燙傷及吸入性嗆傷、9歲兒子有2到3度燒燙傷，約占全身面積40％，而陳姓男子手部有燙傷。

消防局表示，火災發生經過及起火原因仍在調查。（編輯：李明宗）1110107