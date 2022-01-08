男求復合不成揮刀殺死前妻 檢依殺人罪起訴

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（中央社記者沈佩瑤新北8日電）6旬陳姓男子離婚後認財產分配不均且求復合未果，持刀揮砍殺死前妻，事後雖自首，卻無端拖延、阻止警方進入現場調查，台灣新北地方檢察署昨天依殺人罪嫌起訴，建請從重量刑。

中華民國刑法規定，殺人者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，未遂犯罰之。

根據起訴書，去年9月10日下午1時許，新北市三峽區警方接獲丁姓律師報案，陳姓委託人聲稱在鶯歌區住宅內殺害林姓前妻。

警方到場後，陳姓男子不願開門，經警方持續溝通才開門；警員進入後，發現客廳地面的棉被及衣服下有女性受傷，經救護人員查看，傷者為陳姓男子前妻，已明顯死亡。

警方調閱監視器發現，死者近上午9時許獨自騎機車前往案發地點後就未離開。陳姓男子告訴警方，為財務問題與死者爭吵。

陳姓男子氣憤下持水果刀及菜刀，揮砍61刀殺死前妻，還將案發房屋所有權狀貼前妻頭上，並在死者雙手各放新台幣5000元鈔票，伴屍近4小時後才委請律師報警自首。

檢方認為陳姓男子到案後，雖自稱患憂鬱症、躁鬱症，但在檢察官訊問時，能鉅細靡遺描述案發過程，足證殺人時具辨識行為及能力。

此外，陳姓男子雖符合自首要件，但警方獲報到場時，無端拖延阻止警方，毫無悔悟，建請法院從重量刑。（編輯：李明宗）1110108