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林昶佐現身：罷免案未過關 中正萬華守住了
首頁 / 社會

潮州五魁橋3牛逛大街 警方訪查飼主將開罰

2022/1/9 12:16
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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）屏東潮州鎮五魁橋有民眾撞見3隻牛在路上行走，後方汽車甚至「禮讓」牛隻先行。屏東警方獲報後前往查看已不見牛隻，將訪查飼主，依法開罰。

潮州鎮民眾拍下3隻牛逛大街照片貼在臉書facebook上，只見3隻牛橫越雙黃線，後方汽車為了不要撞到牛隻，甚至停車「禮讓」先行，下方留言「太危險了！牛爸爸怎能帶老婆孩子跑到車道上」，也有民眾戲稱「跨雙黃線，該罰」。

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民眾隨後報警，請求警方協助處理，屏東潮州警分局中山路派出所所長陳皇瑞接受媒體訪問表示，昨天下午接獲民眾反映五魁橋附近有牛群行走，獲報前往現場時已未發現，交通也已順暢。

陳皇瑞指出，查訪飼主身分後，將依違反道路交通管理處罰條例第84條規定「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者」可處新台幣300元以上600元以下罰鍰。在此呼籲牛群飼主應善盡管理責任，以免發生交通事故。（編輯：方沛清）1110109

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