台中7歲柔道童遭重摔致死 母求償1800萬元

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台中市7歲男童去年上柔道課遭重摔昏迷不治，男童母親（中）13日委託律師，向何姓教練等人求償1800萬元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中市7歲黃姓男童110年間上柔道課遭重摔昏迷，住院70天不治。男童媽媽今天委託律師，向何姓教練、台中市體育總會、柔道委員會以及廖姓男童家長，求償新台幣1800萬元。

台中地方法院今天開庭審理，黃母事後在律師陪同下接受媒體聯訪，她淚訴，當時接獲電話趕抵柔道館時，看到孩子躺在地上，何姓教練還說，「他在假、他很聰明，如果你們不放心，自己帶他去看醫師」。

黃母說，從此兒子再也沒有叫過她一聲媽媽，只要想到孩子最後心裡帶著恐懼、身體帶著痛走完7歲這一生，她的心裡就好痛、好痛。

農曆年將至，黃母表示，大家都在團圓，她只能看著他的骨灰、牌位跟他講話；黃母對何男說，「你知道白髮人送黑髮人的痛嗎？你不知道，你在撒謊，還誣衊我兒子說是自殘，會不會太過分了」。黃母只希望法律能夠還給她公道。

黃姓男童民國110年4月間因遭教練重摔，顱內出血昏迷，收治加護病房治療，住院70天後，因血壓、心跳持續下降，110年6月29日晚間9時在父母同意下拔管，宣告不治。

台中地檢署檢察官偵辦，認為何姓教練涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人對兒童傷害致重傷罪嫌起訴，男童不治後，檢方再對何男追加起訴傷害致死罪。（編輯：陳仁華）1110113