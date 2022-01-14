禾馨集團診所涉詐保 營運長林思宏500萬交保

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（中央社記者林長順台北14日電）禾馨集團多家診所疑涉詐保案，台北地檢署昨天指揮刑事局兵分29路搜索，約談包括集團營運長林思宏等25人到案。檢察官漏夜偵訊後，今天凌晨諭令林思宏新台幣500萬元交保。



檢警接獲檢舉，禾馨集團5家診所疑出具不實醫療診斷證明，讓孕婦、產婦向保險公司申請醫療給付，涉嫌詐欺、偽造文書等罪嫌。



檢警估計，孕婦、產婦向保險公司申請醫療給付，請領約超過10萬元保費，如果以可能涉案的近300份病歷數推算，牽涉詐保金額上看約3000萬元。



台灣台北地方檢察署昨天指揮內政部警政署刑事警察局同步搜索禾馨集團旗下5家診所、林思宏住處和相關涉案處所，包括台北市、新北市和桃園市等共29處，約談包括林思宏在內5名診所醫師，及約20名涉案患者到案。



林思宏等昨天陸續移送北檢複訊，檢察官漏夜偵訊後，諭令林思宏500萬元交保，涉案醫師薛雅蓮、黃貴帥各100萬元交保，吳孟宗200萬元交保、林冠宏300萬元交保。



禾馨醫療集團昨天發表聲明，尊重院內所屬醫師針對個案專業醫療判斷，不介入及指示醫師提供醫療服務及相關證明。媒體臆測院方牽涉詐保金額約數百萬元，為不正確內容，將充分配合檢警調查工作，盡速釐清事實真相。（編輯：李明宗）1110114