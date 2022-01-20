禾馨涉詐保保險公司成共犯？壽險公會3點澄清

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（中央社記者蘇思云台北20日電）媒體報導禾馨醫療集團涉嫌詐保，提到保險公司為共犯。壽險公會今天提出3大聲明，強調保險是為保戶轉嫁風險，防範理賠詐欺、打擊保險犯罪，業者會持續精進以維護保戶權益。

壽險公會今天發布新聞稿澄清。第一，保險功能在於為保戶轉嫁風險、降低經濟損失。保險公司透過眾人投保的大數法則來分散風險，其中醫療保險的實支實付商品是建立在損害填補原則下提供保障，並適時給予醫療保險事故者保險給付，以降低經濟損失。

第二，隨著醫療支出日益增加，實支實付險能讓客戶獲得適當醫療品質。壽險公會指出，實支實付商品的設計原則，主要在保戶因疾病或意外時，填補其醫療費用所產生的經濟損失，但是因為醫療科技持續進步、醫療費用持續膨脹及健保制度改變等因素，導致自費醫療費用逐年提高。

壽險公會指出，保額不足的保戶想提高保障時，會選擇再投保一張實支實付險，因此部分業者提供已投保過實支醫療險的客戶再購，便得接受副本理賠。主管機關也注意到重複投保及副本理賠的相關風險，因此在2019年11月起適度限制實支實付險的購買張數。

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媒體報導提到，保險公司對投機者詐領保險金無作為，且以提高保費來因應一事，壽險公會強調絕非事實。保險公司長期面對醫療支出不斷提高，多數業者對於有效契約客戶仍都維持原約定保費，並未調高，但隨著此類詐領保險金案件逐漸增多的狀況下，將可能影響保險公司下一代新商品的費率，導致少部分不當得利作為影響一般廣大保戶的權益。

第三，防範理賠詐欺、打擊保險犯罪，業者會持續精進以維護社會公平及保戶權益。近年偶有保險犯罪事件，保險業者一直持續跟犯罪防治單位合作，相關業者除應更積極配合檢調機關釐清事實外，將更提升科技偵防技術，以避免再發生類似情形，才能維護保險理賠的正確性與公平性，並負起社會責任及對保戶長期保障的承諾。（編輯：潘羿菁）1110120