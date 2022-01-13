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禾馨集團診所涉詐保3000萬 北檢複訊營運長林思宏

2022/1/13 19:29（1/13 20:16 更新）
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禾馨集團診所涉出具不實診斷證明，讓產婦向保險公司申請醫療給付詐保約3000萬元，集團營運長林思宏（圖）和涉案患者約25人13日晚間陸續移送北檢複訊。（中央社檔案照片）
禾馨集團診所涉出具不實診斷證明，讓產婦向保險公司申請醫療給付詐保約3000萬元，集團營運長林思宏（圖）和涉案患者約25人13日晚間陸續移送北檢複訊。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃麗芸台北13日電）禾馨集團多家診所疑涉詐保案，北檢今天指揮刑事局搜索旗下5家診所和相關涉案點共29處，並約談包括集團營運長林思宏和涉案患者約25人到案說明，晚間陸續移送北檢複訊。

檢警接獲檢舉，指禾馨集團5家診所疑出具不實的醫療診斷證明，讓孕婦、產婦向保險公司申請醫療給付，涉詐欺罪嫌。

台北地檢署今天指揮刑事局偵查第七大隊同步搜索禾馨集團旗下5家診所、林思宏住處和相關涉案處所，包括雙北市和桃園市等共29處。

同時約談包括林思宏在內的5名診所醫師，以及約20名涉案女患者（孕婦）到案製作筆錄。

據了解，禾馨集團多家診所疑自民國107年起涉及出具不實的醫療診斷證明，讓孕婦、產婦向保險公司申請醫療給付，請領一家約可領到逾10萬元保費，若以可能涉案的近300份病歷數推算，牽涉詐保金額上看約新台幣3000萬元左右。

全案詢後，將依涉偽造文書（診所及涉案醫生）和詐欺罪（涉案女患者）嫌送辦，刑事局晚間已將涉案的林思宏等約25人陸續移送北檢複訊。

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針對此案，禾馨醫療集團也對外發表聲明，尊重院內所屬醫師，針對每個個案的專業醫療判斷，不會介入及指示醫師提供醫療服務及相關證明。因此，針對媒體臆測院方牽涉詐保金額約數百萬元，為不正確內容。對於檢警調查工作將充分配合處理，以盡速釐清事實真相。

禾馨醫療集團是由醫師蘇怡寧所創立，他現在為集團執行長，集團旗下小禾馨診所去年中驚爆COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「特權疫苗」惹議，後來又被爆出幫民進黨立委高嘉瑜的前男友林秉樞施打疫苗，蘇怡寧去年底還遭父親檢舉逃漏稅和提告棄養雙親，爭議事件不斷。（編輯：張銘坤）1110113

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