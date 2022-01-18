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裁撤派出所車棚火警延燒民宅 判國賠130萬定讞

2022/1/18 13:31（1/18 14:36 更新）
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屏東恆春警分局溫泉派出所（圖）10年前因警力合併而裁撤，103年期間緊鄰隔壁民房停車棚內堆放的紐澤西護欄起火，火勢延燒民宅，最高法院判警方應賠償民宅新台幣130萬元，不得上訴。（屏東縣警局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月18日
屏東恆春警分局溫泉派出所（圖）10年前因警力合併而裁撤，103年期間緊鄰隔壁民房停車棚內堆放的紐澤西護欄起火，火勢延燒民宅，最高法院判警方應賠償民宅新台幣130萬元，不得上訴。（屏東縣警局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月18日
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）屏東恆春警分局溫泉派出所10年前因警力合併而裁撤，103年期間緊鄰隔壁民房停車棚內堆放的紐澤西護欄起火，火勢延燒民宅，最高法院判警方應賠償民宅新台幣130萬元。

屏東縣警局新聞稿表示，溫泉派出所於民國101年裁撤，這起火警造成民宅財物毀損，當事人向法院提起請求國家賠償之訴，案經屏東地方法院民事庭第一、二審判決都以火災發生原因與恆春分局溫泉派出所廳舍管理上沒有因果關係而駁回。

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縣警局表示，最高法院及台灣高等法院高雄分院更一審都認為恆春分局溫泉派出所停車棚屬於建築物，沒設防火間隔，導致火勢延燒至民宅，造成民眾財產損失，實有相當因果關係，判決屏東縣政府警察局需賠償當事人損失130萬元。

縣警察局長劉印宮表示，本案既經高等法院判決定讞，不得上訴，縣警局尊重司法判決，相關賠償經費將另行籌編經費支應，並作成案例教育宣導，要求各分局對於廳舍應善盡保管人責任，另針對判決書內所列缺失檢討精進改進，以避免類似案件發生。（編輯：陳仁華）1110118

屏東恆春警分局溫泉派出所10年前因警力合併而裁撤，103年期間緊鄰隔壁民房停車棚內堆放的紐澤西護欄起火，火勢延燒民宅，最高法院判警方應賠償民宅新台幣130萬元，民宅主人申請國賠成功。（屏東縣警局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月18日
屏東恆春警分局溫泉派出所10年前因警力合併而裁撤，103年期間緊鄰隔壁民房停車棚內堆放的紐澤西護欄起火，火勢延燒民宅，最高法院判警方應賠償民宅新台幣130萬元，民宅主人申請國賠成功。（屏東縣警局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月18日
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