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跨國集團1年洗錢200億元 高屏警方聯合偵破

2022/1/27 11:08
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）屏東縣警察局今天宣布過年前掃蕩賭博及詐騙集團成果，其中，與高雄警方共同偵辦，破獲跨國洗錢集團，警方估計此集團營運1年洗錢逾200億，抽成不法獲利約1億元。

屏東縣警局今天召開記者會，宣布年前掃蕩賭博與重利專案行動成果，總計查獲涉嫌賭博案30件118人、重利高利貸案16件25人及詐欺洗錢水房1件21人。

其中詐欺洗錢水房案，為屏東縣警局去年獲得的線報，不法集團在高雄市某大樓內從事洗錢行為，屏東警方與高雄警方共組專案小組，合作偵辦以謝姓為首的跨國洗錢水房集團。

警方表示，為分散遭警方查緝風險，嫌犯先承租多處商辦大樓及民宅，再以高薪招募相關成員共犯，分為2至3班24小時運作，集團透過電腦及手機，以轉帳多層帳戶來躲避查緝，協助境外詐欺及網路簽賭集團轉帳贓款，再從中抽成牟利。

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警方表示，清查這個集團半年內洗錢金額高達新台幣95億餘元，不法所得超過5000萬元，另經檢視班表，水房集團已營運近1年，如以目前清查帳冊推估，總洗錢金額近200億元，不法所得超過1億元。

專案小組去年11月、12月間分3波攻堅行動，分別在高雄市破獲3處水房及系統商，今年1月發動第4波查緝行動，順利緝獲幕後金主及第4據點水房，總計執行4波攻堅查緝，查獲犯嫌21人到案，謝姓主嫌經法院裁定收押，相關人犯依法移送高雄地檢署偵辦，目前持續溯源擴大追查中。（編輯：陳仁華）1110127

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