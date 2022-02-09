警上銬丟包移工涉私行拘禁 新北檢求處加重刑度

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（中央社記者沈佩瑤新北9日電）新北市三重警分局謝姓警員去年遭爆料涉對移工上銬又「丟包」，警方調查確認執法過當送辦。新北地檢昨天依私行拘禁罪嫌起訴謝員，並請求加重其刑1/2，最重可處7年6個月徒刑。

去年8月16日，有人在臉書（Facebook）貼文指出，外籍女看護工出門倒垃圾，遭員警盤查喝斥上銬，甚至帶回上腳鐐偵訊；這名員警得知她為合法移工後，連道歉都沒有就載到路旁涉「丟包」，引發網友不滿。

三重警分局對此連夜調查，認定局內謝姓警員涉妨害自由等罪嫌，移請新北地檢署偵辦。

根據新北地檢署起訴書，謝姓警員當時見到女移工坐在超商外的椅上，便趨前盤查，女移工雖未能從手機提供身分證明，但她表示住在附近，並以手機與社工、友人通話，想證明是合法移工。

但謝員未理會，仍將女移工銬在超商椅上管束，並請同事開巡邏車將女移工載回派出所，直到釐清女移工合法身分後，才將她載到離超商一段路程的街口「丟包」。

檢方認為，謝員身為警職，卻假借職務故意犯行，涉犯私行拘禁罪嫌，8日依法將他起訴，並建請法官依法加重其刑1/2。

根據中華民國刑法規定，私行拘禁剝奪人之行動自由者，處5年以下有期徒刑。（編輯：戴光育）1110209