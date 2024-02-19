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首頁 / 社會

埔里休假警上山打獵 疑被誤認成獵物擊斃

2024/2/19 12:23（2/19 12:46 更新）
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南投縣警察局埔里分局1名休長假的謝姓員警，18日深夜與范姓表哥在國姓鄉打獵，疑被當成獵物擊斃，警方連夜帶回范男釐清，同時報請南投地方檢察署偵辦，鑑識人員19日勘驗。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 113年2月19日
南投縣警察局埔里分局1名休長假的謝姓員警，18日深夜與范姓表哥在國姓鄉打獵，疑被當成獵物擊斃，警方連夜帶回范男釐清，同時報請南投地方檢察署偵辦，鑑識人員19日勘驗。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 113年2月19日
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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）埔里警分局51歲謝姓員警休長假，昨天深夜與范姓表哥在國姓鄉打獵，疑因被當成獵物遭擊斃，警方帶回范男詢問，范男稱當時還有其他獵人，檢警持續釐清，並調查槍枝是否合法。

南投縣警察局埔里分局長壽派出所1名休長假的謝姓警員昨天與范姓表哥前往國姓鄉乾溝村山區打獵，謝姓警員疑眼睛反光或頭燈發亮等因素，遭誤判為獵物而背部受槍擊，緊急送醫不治，警方連夜帶回范男釐清，同時報請南投地方檢察署偵辦，鑑識人員今天勘驗。

謝姓警員因健康因素請長假休養，且預計今年年中退休，埔里分局初步調查，謝員昨天與范姓親戚前往國姓鄉乾溝村與大旗村交界山區打獵，由於山區漆黑，謝員與范男戴著頭燈前進，不久謝員被發現中槍倒地，范男被警方帶回詢問供稱，當時還有其他人打獵。

南投縣消防局獲報立即派遣國姓分隊救護車趕往，由於案發地點位於偏鄉山區，救護車行駛至農路終點後，救護人員攜帶擔架、急救器材步行近半小時才抵達，不過謝姓警員已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，背部有槍傷，緊急送至草屯鎮佑民醫院搶救。（編輯：黃世雅）1130219

#黃世雅
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