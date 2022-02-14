中市小客車與機車碰撞 騎士送醫不治

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市北區今天凌晨發生自小客車與機車碰撞事故，機車倒地，黃姓機車騎士胸部及四肢多處受傷，送醫搶救宣告不治，警方表示，汽車駕駛無酒精反應，肇事責任仍待調查釐清。

台中市政府警察局第二分局接受聯訪時表示，這起車禍發生於凌晨3時38分許，據報位於北區崇德路與進化北路口發生一起自小客車與機車肇事事故，警方立即趕抵現場處理。

警方初步調查指出，蘇姓汽車駕駛（75年次）駕駛自小客車沿崇德路行駛左轉進化北路，而黃姓機車騎士（91年次）則騎著重型機車沿崇德路往太原路方向直行，機車倒地滑行後，黃姓機車騎士與自小客車右側車身發生碰撞，現場機車毀損嚴重，安全帽也掉落。

警方表示，車禍發生後，蘇男額頭擦傷自行就醫，黃男頭部、胸部四肢多處受傷，由119送中國醫藥大學附設醫院急救，經搶救後宣告不治。

警方說，經依規定對自小客車駕駛人呼氣酒精測試，無酒精反應，黃男經醫師稱因到院前死亡，無法做抽血檢測酒測值檢驗，全案警方已調閱現場監視器畫面，釐清案情及肇事責任。（編輯：黃世雅）1110214