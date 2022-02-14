更多編輯台推薦新聞：
冬奧為何會在北京？主辦城市如何選出？美聯社分析一次看
運動

冬奧為何會在北京？主辦城市如何選出？美聯社分析一次看

胡詠芝任台北車站首名女站長 要讓百年台鐵穩健前進
生活

胡詠芝任台北車站首名女站長 要讓百年台鐵穩健前進

首屆馬祖國際藝術島開幕 共釀10年願景
文化

首屆馬祖國際藝術島開幕 共釀10年願景

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

中市小客車與機車碰撞 騎士送醫不治

2022/2/14 10:18（2/14 10:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市北區14日凌晨發生自小客車與機車碰撞事故，機車倒地，黃姓機車騎士胸部及四肢多處受傷，送醫搶救宣告不治。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月14日
台中市北區14日凌晨發生自小客車與機車碰撞事故，機車倒地，黃姓機車騎士胸部及四肢多處受傷，送醫搶救宣告不治。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市北區今天凌晨發生自小客車與機車碰撞事故，機車倒地，黃姓機車騎士胸部及四肢多處受傷，送醫搶救宣告不治，警方表示，汽車駕駛無酒精反應，肇事責任仍待調查釐清。

台中市政府警察局第二分局接受聯訪時表示，這起車禍發生於凌晨3時38分許，據報位於北區崇德路與進化北路口發生一起自小客車與機車肇事事故，警方立即趕抵現場處理。

警方初步調查指出，蘇姓汽車駕駛（75年次）駕駛自小客車沿崇德路行駛左轉進化北路，而黃姓機車騎士（91年次）則騎著重型機車沿崇德路往太原路方向直行，機車倒地滑行後，黃姓機車騎士與自小客車右側車身發生碰撞，現場機車毀損嚴重，安全帽也掉落。

警方表示，車禍發生後，蘇男額頭擦傷自行就醫，黃男頭部、胸部四肢多處受傷，由119送中國醫藥大學附設醫院急救，經搶救後宣告不治。

警方說，經依規定對自小客車駕駛人呼氣酒精測試，無酒精反應，黃男經醫師稱因到院前死亡，無法做抽血檢測酒測值檢驗，全案警方已調閱現場監視器畫面，釐清案情及肇事責任。（編輯：黃世雅）1110214

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族