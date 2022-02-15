罵陳時中「無恥舔美賣台」 網友遭判拘役3天確定

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（中央社記者劉世怡台北15日電）賴姓男子涉在網路貼文指「阿中部長隱瞞疫情，無恥舔美賣台」，衛福部長陳時中提告後，北檢起訴賴男，一審判賴男拘役3天，可易科罰金3000元。二審今天駁回上訴，全案確定。

台北地檢署起訴指出，賴姓男子對陳時中的防疫政策有所意見，於去年6月6日前某日在臉書（Facebook）的「蘆竹南崁資訊大小事分享團」社團內發表「阿中部長隱瞞疫情，無恥舔美賣台」文字，案經陳時中在6月6日具狀向北檢提告。

檢察官認為，「無恥舔美賣台」屬於侮辱文字，足以貶抑陳時中的人格及社會評價，依公然侮辱罪嫌起訴賴男。

檢察官審酌，隱瞞疫情固然屬負面批評性文字，但未超出適當評論範圍，認為賴男的「隱瞞疫情」說詞，是對於可受公評之事，出於善意而為合理評論，此部分不成立犯罪。

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一審台北地方法院審理後，認為賴男侮辱陳時中的臉書留言，不僅缺乏尊重他人法治概念，也已對陳時中人格、名譽及社會評價造成嚴重損害，未填補陳時中損害或取得陳時中諒解，再審酌賴男否認犯行，未見悔悟自省之心，還意圖延滯訴訟而屢不到庭，依公然侮辱罪判處拘役3天得易科罰金新台幣3000元。

賴男收受判決書後，提起上訴，案件移由二審台灣高等法院審理，今天宣判。（編輯：張銘坤）1110215