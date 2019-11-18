臉書貼文指陳菊貪污 女子判拘役50天

楊姓女子在臉書上貼文，指總統府秘書長陳菊（圖）「貪污至少500億」等言論。陳菊向法院提起自訴，控告楊女涉及誹謗罪。台北地方法院18日判決楊女拘役50天。（中央社檔案照片）

（中央社記者林長順台北18日電）楊姓女子在臉書上貼文，指總統府秘書長陳菊「貪污至少500億」等言論。陳菊向法院提起自訴，控告楊女涉及誹謗罪。台北地方法院今天判決楊女拘役50天。全案可上訴。

判決指出，陳菊指控，楊姓女子今年8月6日在未設定閱讀權限的臉書網頁，張貼「陳菊貪污至少500億，用以提供競選經費……挪用高雄氣爆善款，支助太陽花學運」等不實言論，傳述足以毀損陳菊名譽之事，涉犯刑法第310條第2項散佈文字誹謗罪。

楊女審理時坦承在臉書上貼文，但內容不是她所撰寫，且並未主動散布，臉書也無人點閱，屬於私下行為，經有心人炒作或媒體轉載才散布，況且內容屬可受公評之事項，不構成犯罪。

台北地院審理後認為，楊女張貼在臉書上的內容並非全然出於評論而是事實描述，且與事實不符。而太陽花事件是發生在氣爆事件前，應不可能挪用氣爆事件善款，不屬於善意評論的免責範圍。

法院指出，楊女使用的網路有高傳播力，她自己承認未經過任何查證行為，且無理由確信該內容為真實，應有惡意。貼文已貶損陳菊的社會評價，不論是否私人行為或有無人按讚閱讀，或張貼後已撤文等行為，均不妨礙被告構成誹謗罪。（編輯：李錫璋）1081118