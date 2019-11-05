網友亂傳母逝假消息 郭台銘忍無可忍親自報案

（中央社記者王承中台北5日電）鴻海創辦人郭台銘不滿網友散播他母親搶救無效死亡的假消息，今天親自前往刑事警察局報案。郭台銘表示，已經忍無可忍，可以詛咒他被車撞死，但任何人都不能詛咒他的母親。

郭台銘投入政治後，郭台銘、郭團隊幕僚在網路上遭到網友辱罵，甚至有網友發文表示，「期待鍋（郭）媽媽趕快駕鶴西歸」。郭台銘幕僚蔡沁瑜、劉宥彤日前到刑事警察局提告，盼警方揪出躲在鍵盤後的人，然而昨天又有網友散播郭台銘母親搶救無效死亡的訊息。

郭台銘上午在蔡沁瑜、劉宥彤等幕僚的陪同下，親自到刑事警察局報案。郭台銘受訪表示，今天親自站出來，是因為已經忍無可忍，可以詛咒他被車撞死，但是任何人都不能詛咒他的母親，因為沒有他的母親就沒有今天的郭台銘。

郭台銘指出，從他參加國民黨總統初選後，各種黑郭言論、假新聞就層出不窮，儘管他已經不參加總統大選，但黑郭言論也沒有停止，遺憾選舉如此扭曲人性。

郭台銘表示，雖然幕僚在上週已經提告，但現在又有網友散播他母親過世的假消息，這是極度惡毒的行為，誰沒有母親，母親是他最大的支柱。

郭台銘指出，若國民黨、民進黨兩黨仍坐視不管，任由支持者激化對立、分化人民、擴大網路霸凌的歪風，那人民如何有免於恐懼的自由，他相信所熱愛的中華民國是自由民主國度，沒有人會因為立場不同遭辱罵。

他說，台灣社會不該因為少數人的政治立場而被撕裂，更不應該姑息養奸，撕裂台灣的民主自由。

郭台銘表示，希望刑事警察局一定會以高科技的手法將凶手繩之以法，若連他都不能保護家人，將來有多少台灣人民會受到網路霸凌而不受保護，對此他非常痛心。

媒體追問，外界認為是韓粉所為，郭台銘僅表示，「這個我不知道」，隨後便在幕僚的簇擁下結束受訪，進入刑事警察局。

蔡沁瑜隨後受訪表示，郭台銘昨天得知消息非常遺憾、氣憤，昨天也向幕僚表明要親自站出來，杜絕這樣的歪風。若網友是因選舉就詛咒他人母親去世，這真的很無言。希望網友若對郭台銘有任何不滿，請站出來直球對決，不要躲在鍵盤後面當鬼。

劉宥彤指出，昨天晚間郭台銘母親去世的假消息散布開來後，很多親朋好友不曉得這是從網路開始散布，紛紛打電話到郭台銘的手機留言關心，所以這件事情某種程度已經造成恐慌，應該要被遏止。（編輯：林興盟）1081105

鴻海創辦人郭台銘（前中）針對有人在臉書惡意散播母親身故謠言，5日上午赴刑事警察局提告。他受訪時表示，提告是忍無可忍，「任何人不能詛咒我的母親」。中央社記者林俊耀攝 108年11月5日