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因投資糾紛男子遭囚禁毆打 北市警員疑涉案

2022/2/17 19:53
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（中央社記者劉建邦台北17日電）北市警察局中山分局王姓員警與丁姓男子疑有投資借貸糾紛，丁男事後遭幫派分子囚禁毆打。中山分局今天表示，王姓員警雖未與涉案人有直接聯繫事證，仍依妨害自由罪嫌送辦。

台北市警察局中山分局指出，大同警分局2日接獲丁男家屬報案請求協尋，當天晚間，接獲丁男已返家通報。

北市警察局大同分局介入偵辦發現，可能涉及妨害自由罪嫌，通知丁男到案說明。丁男稱，與中山警分局王姓員警及妻子有債務糾紛，並向王姓員警等5人提告妨害自由。

警方查出，丁男曾以投資夾娃娃機為由，向王姓員警及其妻子借款新台幣100萬元，丁男承諾每個月可提供3至5萬元獲利，事後卻無力提供獲利及償還債務。

警方說，王姓員警曾多次催討並寄發存證信函，丁男仍未還債務；王姓員警1月間把債務轉讓給立案資產公司，資產公司事後把債務轉給四海幫分子。

警方查出，丁男1月底時在新北市三重區某超商附近遭人押走後，被帶往八里區附近工廠囚禁2天，並遭毆打，丁男事後被釋放，隨即報警。

中山分局表示，初步清查王姓員警未與相關涉案人員有直接違法事證，為避免衍生風紀問題，已把調查資料移送台北地檢署偵辦，以維護警察風紀，王姓員警並依妨害自由函送北檢偵辦。（編輯：陳仁華）1110217

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