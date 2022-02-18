國3嘉義段小貨車追撞砂石車 駕駛拋飛不治

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（中央社記者黃國芳嘉義縣18日電）國道3號南下300.9公里處今天早上6時許發生自小貨車追撞砂石車事故，小貨車駕駛林姓男子被拋飛於邊坡外，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫急救仍不治；全線上午8時已通行。

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國道第八公路警察大隊發布訊息指出，於早上6時10分接獲通報，國道3號南下300.9公里處（嘉義水上系統匯入口）發生自小貨車追撞砂石車事故，占用外側車道及路肩，小貨車駕駛林姓男子拋飛於邊坡外。

警方表示，消防人員到場後，駕駛林男呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即送往嘉義市聖馬爾定醫院急救仍不治；事故發生現場僅開放中線、內線車道通行，車行速度緩慢，全線已在上午8時開放通行。事故原因正進一步調查釐清。（編輯：陳政偉）1110218

國道3號南下300.9公里處18日清晨6時許發生自小貨車追撞砂石車事故，砂石車車頭嚴重毀損。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 111年2月18日