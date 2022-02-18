三發地產創辦人鍾俊榮自首掏空公司 檢調搜出2.2億現金

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前三發地產董事長鍾俊榮自首設立空頭代銷公司，以假交易掏空公司資產，初估夫妻倆掏空達3億，檢調另在住處和辦公室搜出新台幣2.2億元現金。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年2月18日

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）上市公司三發地產前董事長鍾俊榮自首設立空頭代銷公司，以假交易掏空公司資產，初估夫妻倆掏空達3億，檢調另在住處和辦公室搜出2.2億現金，2人訊後獲交保，詳細案情待釐清。

三發地產創辦人、前董事長鍾俊榮在民國109年2月向媒體投訴自己遭妻子楊顯玲和兒子以有精神病為由強制就醫，更指控妻子涉設局奪產，架空他當時身為董事長兼總經理權力。在報導後2個月，他突然向高雄地檢署自首將公司資產中飽私囊，但檢方查出其妻也可能涉案。

高雄地檢署指出，檢方指揮蒐證組事務官、調查局高雄市調查處、南部、北部地區機動工作站等單位偵辦，檢調昨天上午派員持搜索票兵分多路前往三發集團高雄辦公室、夫妻倆台北與高雄住處等地搜索，初步扣得帳冊資料，以及新台幣2億2133萬元現金、金條、名錶等物，目前搜索行動仍在進行。

檢調查出，國內建案銷售方式分為「建商自銷」和「委託銷售」，「委託銷售」又可分為「包銷」與「代銷」2種模式。鍾姓夫妻涉以集團員工名義設立3間代銷空頭公司，包銷三發集團旗下建案，但實際上卻是由三發人員自行銷售，再以假交易方式掏空公司資產，總計掏空約3億340萬元。

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檢調蒐證後，傳喚夫妻倆及三發集團會計主管、財務經理共4人到案。全案依違反證券交易法背信罪及財報不實送辦。

檢方初步了解，鍾俊榮、楊顯玲偵訊時互咬是對方成立空頭公司掏空資產，但因雙方證詞仍有出入待釐清，高雄地檢署經漏夜偵訊，今天凌晨諭令楊女300萬元、鍾男200萬元交保，另2名被告飭回，全案仍待深入追查扣得2億多元資金來源和相關案情。（編輯：郭諭儒）1110218