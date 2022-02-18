小琉球民宿徵房務限定年齡 違反就服法挨罰30萬

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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）屏東小琉球一家民宿老闆在網路上刊登房務員徵才廣告，限定25至32歲，遭屏東縣府依違反就業服務法裁罰新台幣30萬元，業者不繳納，案件遭移送執行署執行，扣押存款。

行政執行署屏東分署今天發布新聞稿指出，收案後，先扣押業者在郵局及漁會存款16萬多元，尚有13萬多元未清償，業者並未因存款被執行而現身，屏東分署繼續辦理義務人103坪土地持分的查封登記，預計3月搭船到小琉球辦理現場查封。

業者接到查封通知後，在農曆年前與書記官電話聯繫，表示不知道刊登徵才廣告內容會違反法規，認為罰太重了，而且受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民宿的生意也不好，希望能辦理分期繳納。

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屏東分署衡酌疫情對於旅宿業者確實造成衝擊，希望寬緩執行能讓業者持續經營，進而繼續聘僱員工以促進就業，而同意業者的申請。

屏東分署提醒，業者刊登求才廣告時，要注意除年齡外，性別、容貌、五官、身心障礙、星座、血型、種族、語言、籍貫都是就業服務法所明文規定的徵才禁止歧視類別，如有違反會被處以最高150萬元罰鍰，拒不繳納被移送者，將強力執行，實現平等權與工作權保障。（編輯：郭諭儒）1110218