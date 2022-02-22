屏東檢警破獲384公斤愷他命 10嫌起訴

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）屏東縣警察局與刑事局、海巡等單位在檢方指揮下，去年10月在屏東滿州鄉查獲384公斤愷他命走私，為縣警局歷年查獲最大宗毒品走私案，檢方起訴10名嫌犯，今天移審。

警政署長陳家欽去年12月至縣警局表揚相關破案人員，屏東縣長潘孟安今天也表揚這起縣警局歷年破獲最大宗毒品走私案。

潘孟安表示，毛重384公斤愷他命以每人施用1公克計算，可供約38萬4000人次施用，所幸即時將嫌犯查緝到案及攔截毒品走私入境，有效防制毒品危害。

縣警局表示，屏東縣警局去年4月接獲毒品走私情資，研判嫌犯利用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情走私毒品，警局於是與刑事局、高雄港務警察總隊及海巡等單位共組專案小組，在地檢署指揮偵辦下，經數月跟監、蒐證，執行3波攻堅行動偵破。

屏東地檢署發布新聞稿指出，這起運毒集團走私384公斤愷他命毒品案，全案14日偵查終結，潘姓等10名嫌犯依毒品危害防制條例提起公訴，今天移審法院，所查扣走私毒品的漁筏1月底已以新台幣68萬元拍賣售出。

潘姓等嫌犯組成毒品走私集團謀議運毒事宜，去年9月21日，由2名嫌犯負責海上接運毒品，5人在岸邊待命負責陸上搬運及交付毒品，2嫌駕著漁筏從恆春後壁湖漁港出海，至距離海岸35浬處，向不明的貨船接運毛重408公斤愷他命，得手後返航。

屏檢指出，運毒集團在返航途中，於鵝鑾鼻外海2浬處遇海巡隊登船執行檢查，2嫌將漁筏上的愷他命包裹丟棄在海上，計畫在海巡隊登檢後再尋回，不料因當時天候不佳，無法順利尋獲。

縣警局指出，警方分析海流，去年10月7日，在屏東縣滿州鄉鹿寮溪的海邊查獲運毒集團等人丟棄以茶葉包裝的愷他命毒品包裹，警方以人力步行往返約4小時方式搬運走私毒品，統計後，總毛重只剩384公斤。

檢警共查獲潘姓等10名犯嫌，查扣第3級毒品愷他命369包、毛重384公斤，非制式手槍、子彈、膠筏、自小客車及衛星電話等證物。（編輯：謝雅竹）1110222