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新店槍擊案疑有共犯 檢警拘提男子60萬元交保

2022/2/22 21:12
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（中央社記者林長順台北22日電）男子黃泳群涉嫌去年11月22日在新店區槍殺何姓男子後潛逃中國，刑事局於同年12月間將他押解返台。檢警查出陳姓男子涉案，日前拘提到案，檢察官今天諭令新台幣60萬元交保。

45歲何姓男子去年11月22日被發現跌落樓梯且頸部有2處槍傷，送醫急救後不治。警方組成專案小組追查，鎖定黃泳群涉重嫌，但黃泳群犯案當天即潛逃出境到中國廈門。刑事局於同年12月8日派員押解黃泳群返台。

黃泳群被押抵台北松山機場後癲癇發作，警方將他押到台北市立聯合醫院仁愛院區就醫，並製作筆錄。檢察官以視訊方式完成複訊，訊後以黃泳群涉犯殺人重罪，且有逃亡、勾串、湮滅證據之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢警偵訊時，黃泳群僅交代當天行蹤及犯案過程，但對動機避重就輕，經檢警連日追查，查出相關線索及方向，懷疑有共犯及教唆者。

檢警過濾相關證據後，日前赴南部拘提陳姓男子到案，今天移送北檢複訊。檢察官偵訊後，諭令60萬元交保。（編輯：方沛清）1110222

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