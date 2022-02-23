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嘉義高鐵大道轎車打滑撞分隔島 駕駛雙腳變形送醫

2022/2/23 18:26（2/23 18:36 更新）
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嘉義縣高鐵大道太保段23日下午發生車禍事故，一輛黑色轎車疑因雨天打滑，撞上分隔島導致車頭全毀，男駕駛一度受困車內，經消防局搶救後脫困，送醫救治。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月23日
嘉義縣高鐵大道太保段23日下午發生車禍事故，一輛黑色轎車疑因雨天打滑，撞上分隔島導致車頭全毀，男駕駛一度受困車內，經消防局搶救後脫困，送醫救治。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月23日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）嘉義縣高鐵大道太保段今天下午2時許發生車禍，一輛黑色轎車疑因天雨打滑撞擊分隔島車頭全毀，男性駕駛受困車內雙腳變形骨折，經消防局搶救脫困送醫救治，確切事故原因調查中。

嘉義縣消防局發布訊息指出，今天下午2時47分獲報於太保市高鐵大道往嘉義市方向（嘉保大橋前）發生事故，人車到場發現一台黑色自小客自撞分隔島，車頭全毀，一名駕駛受困車內。

消防局表示，車上男性駕駛（30歲），意識清楚、雙腳變形疑似骨折，救援人員拆除車門搶救脫困，將他送往嘉義長庚醫院診治。

警方初步瞭解，駕駛沒有酒駕，疑因天雨車輛打滑才撞上分隔島，確切事故原因調查中。（編輯：陳仁華）1110223

一台黑色自小客車23日行經嘉義縣高鐵大道太保段，疑因雨天打滑，失控自撞分隔島，車內男性駕駛受困，救出時雙腳骨折變形，送醫治療。確切事發原因仍待釐清。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月23日
一台黑色自小客車23日行經嘉義縣高鐵大道太保段，疑因雨天打滑，失控自撞分隔島，車內男性駕駛受困，救出時雙腳骨折變形，送醫治療。確切事發原因仍待釐清。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月23日
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