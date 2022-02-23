蔡清祥：研議強化書記官專業 擔任檢察官助理

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法務部23日下午舉行媒體茶敘，部長蔡清祥於茶敘尾聲時提及，近期各界建言檢察人事如何改革等等，他都有聽取，已著手研議相關制度及配套。中央社記者劉世怡攝 111年2月23日

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（中央社記者劉世怡台北23日電）檢察官改革團體劍青檢改日前表示，完善人事改革，才能留住檢察人才。法務部長蔡清祥今天表示，聽取各界建言，研議強化各地地檢署書記官專業能力，以檢察官助理角色協助辦案。

媒體報導，擁有博士學位的高檢署檢察官林宗志日前遞交辭呈，決定轉換跑道，引發檢察界熱議。

檢察官改革團體劍青檢改日前表示，檢察官案件負擔沉重，目前檢察官與輔佐人力（檢察事務官及書記官）竟僅1比1.3左右，在居高不下的龐大案量面前，檢察人才即使願意辦案，但看到人力嚴重短缺，如何應付辦案品質及懲戒管考，遑論生活品質，主張應改善檢察工作環境及完善人事改革，才能留住檢察人才。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，部長蔡清祥於茶敘尾聲時提及，近期各界建言檢察人事如何改革等等，他都有聽取，已著手研議相關制度及配套。

蔡清清表示，輔助人力短缺部分，向行政院爭取民國111年至114年增加600人，以務實態度研議檢察官助理的配置，將強化各地檢署書記官的專業及能力，讓書記官不僅是從事記錄等文書工作，更能實際上擔任檢察官助理角色，以協助檢察官辦案之需，並鼓舞士氣。

蔡清祥表示，因增設檢察官助理需要修正「法院組織法」，屬於大工程，緩不濟急，因此另行研議提高書記官的職等與敘薪，讓書記官不僅是從事記錄等文書工作，才更能實際上協助檢察官辦案。

蔡清祥細數近年來在環保、食安、綠能、民生、婦幼保護等與民眾權益攸關案件表現亮眼的辦案檢察官名字，直言「你們的努力我都看到了」，未來在拔擢優秀人才的時候，絕對不會忽略這些人。

至於，少數另有生涯規劃而離職的檢察官，蔡清祥表示尊重，強調除了金錢，為國家與人民追訴犯罪，也可以是人生的一種目標，對於默默在崗位上付出、敬業認真、辛勞付出的檢察官們，他由衷感謝，會非常珍惜這些菁英。

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蔡清祥指出，檢察官一、二審輪調制度部分，針對「三專生」原制度規劃「第三次」上二審有實缺機會，將研議朝「第二次」上二審，即有實缺機會來規劃，以兼顧二審業務的順利推動。

法務部官員說，一審檢察官、主任檢察官升任二審檢察官途徑包括輪調缺、調辦事；輪調缺即俗稱的三專生，職缺在二審，3年後回任一審檢察官；調二審辦事即俗稱的二專生，職缺在原地檢署，2年後回任。（編輯：李亨山）1110223