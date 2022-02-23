北市KTV酒客如廁碰撞埋心結 店外鬥毆6嫌送辦

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）台北市文山區某KTV店外今晨發生聚眾鬥毆事件，起因為23歲陳姓男子與28歲駱姓男子酒後如廁碰撞埋心結，雙方人馬店外相遇引發口角糾紛進而互毆，警方獲報到場帶回6嫌送辦。

台北市警察局文山第一分局木柵派出所長李燏對外說明，今天凌晨5時45分許接獲報案，指轄內木柵路三段某間KTV店門前有打架情事，立即調度線上巡邏警力到場查處。

初步調查了解，事件起因為23歲陳男與28歲駱男在店內飲酒，2人如廁時發生碰撞而種下心結，事後雙方人馬在店外相遇，陳男與23歲柯姓友人一派，駱男則夥同30歲黃姓男子、小天（化名）及小羊（化名）等友人同陣線，雙方起先因理論叫囂而引發口角糾紛。

隨後雙方進而互毆，造成陳男多處受傷。經警方趕赴現場制止衝突後，陳男送萬芳醫院治療後無大礙，目前傷勢穩定。

警方後續透過相關證人指證、現場採證及調閱周邊監視器影像查看後，將主嫌黃男、駱男、陳男、柯男及另2名關係人帶案偵辦，並持續擴大追緝其他共犯，全案將朝涉刑法第150條聚眾鬥毆罪嫌送辦。（編輯：戴光育）1110223