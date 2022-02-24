花蓮54歲副所長宿舍猝死 相驗認定心因性休克

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（中央社記者張祈花蓮縣24日電）花蓮新城警分局北埔派出所54歲副所長蔡大衛昨天晚間被發現倒臥宿舍，送醫急救無效，檢方今天相驗遺體，認定為心因性休克。

新城警分局今天發布新聞資料指出，蔡大衛昨天晚間因巡邏勤務未出勤，同仁前往2樓宿舍查看，發現蔡大衛趴臥床上、沒有呼吸心跳，緊急送往國軍花蓮總醫院急救30分鐘後仍無效，晚間7時33分宣告死亡。

新城警分局指出，檢察官今天中午同法醫相驗蔡大衛遺體，經相驗後認定為心因性休克，分局成立治喪委員會協助後續公祭及撫卹事宜，每日派員至喪宅作為聯繫窗口協助家屬處理相關後事。

門諾醫院心臟血管外科醫師黃振銘今天接受媒體聯訪指出，心因性休克主因多為心肌梗塞、心律不整等，好發於冬天，造成心臟收縮力不夠，血流無法供應全身所需，導致昏倒、休克。

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黃振銘表示，有高血壓、高血脂、高血糖等三高病人，或有慢性病、心血管疾病家族史者，建議定期就醫追蹤，尤其是有抽菸、肥胖者更應該注意身體狀況，天冷時應做好保暖，避免因室內外溫差大造成血管急速收縮，加重心臟負擔。

黃振銘指出，根據國外統計數據，警察、消防人員等高壓生活環境且生活作息不規律者，都是高危險群，更應定期健檢追蹤身體狀況。（編輯：謝雅竹）1110224