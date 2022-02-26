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花蓮酒駕累犯醉騎機車自摔亡 酒測值達1.275

2022/2/26 16:40（2/26 16:51 更新）
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花蓮43歲周姓女子26日凌晨酒後獨自騎車返家，行經舊蘇花台9丁線62.6公里處和仁隧道不明原因自摔，頭部重創，送醫不治。肇事原因仍待警方調查釐清。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年2月26日
花蓮43歲周姓女子26日凌晨酒後獨自騎車返家，行經舊蘇花台9丁線62.6公里處和仁隧道不明原因自摔，頭部重創，送醫不治。肇事原因仍待警方調查釐清。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年2月26日
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（中央社記者張祈花蓮縣26日電）花蓮43歲周姓女子駕照因酒駕註銷，今天凌晨2時許酒後獨自騎機車返家，行經舊蘇花台9丁線62.6公里處和仁隧道不明原因自摔，頭部重創，送醫搶救不治，經抽血酒測值達1.275。

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花蓮新城警分局今天凌晨接獲民眾通報，秀林鄉台9丁線62.6公里處和仁隧道內，有女騎士摔車倒地，救護人員到場時，女騎士已無呼吸、心跳，頭部有撕裂傷，緊急送往國軍花蓮總醫院急救，但救治無效，醫院抽血檢驗酒精濃度，換算酒測值高達每公升1.275毫克。

警方調查發現，摔車的周姓女騎士為秀林鄉和平村人，過去曾因酒駕被攔查，駕照遭註銷，她昨晚下班後騎車回和中部落娘家喝酒，酒後騎車返回和仁部落，行經和仁隧道不明原因自摔，肇事原因仍待警方調查釐清。（編輯：謝雅竹）1110226

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