品田山墜谷意外發現1人 搜救隊積雪中垂降救援
2022/2/26 18:23（2/26 18:36 更新）
新竹縣尖石鄉品田山區26日發生2名登山客墜谷意外，搜救人員下午找到其中1人，由於目前山區有積雪，搜救人員需仔細小心垂降山谷，也增加搜救困難度。（新竹縣消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年2月26日
（中央社記者魯鋼駿新竹縣26日電）新竹縣尖石鄉品田山區今天發生2名登山客墜谷意外，搜救人員下午找到其中1名登山客，生命跡象不明，由於現場有積雪，搜救人員嘗試垂降救援。
新竹縣政府消防局接獲台中市消防局轉報，有2名登山客於品田山第一斷崖跌落山谷，同行隊友查看與呼喊都未有回應，竹縣消防局申請搜救直升機，近下午1時左右到達新竹縣竹東鎮將搜救人員載上山。
新竹縣政府消防局第二大隊長陳軍佑告訴中央社記者，目前搜救人員找到其中1名墜谷登山客，由於目前山區有積雪，搜救人員必須特別小心垂降山谷，增加了搜救困難度。
陳軍佑指出，搜救人員從高處觀察，這名男子沒有動靜、也沒有回應，將待搜救人員接觸到他後，才能確認其生命狀況。搜救人員持續找尋另1名墜落者蹤影。（編輯：張芷瑄）1110226
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