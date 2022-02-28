中華電信假交易損失3400萬 檢起訴營運處副總

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（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）中華電信嘉義營運處105年間發生假交易、真貸款案件，當時的副總經理黃姓男子等4名員工，透過3筆虛構採購案將資金借給業者，卻造成3400萬餘元損失，檢方起訴涉案6人。

嘉義地檢署起訴書指出，民國105年間，中華電信嘉義營運處擔任副總經理黃姓男子、科長林姓男子、股長林姓男子及業務經理黃姓女子，因業務衰退，為增加營收達到嘉義營運處的績效標準，則組專案小組，與有借貸需求的業者廖姓男子共同創設3筆虛假鋼筋採購案。

這3筆虛假鋼筋採購案，由嘉義營運處先向其中2家企業社購入新台幣3400萬餘元的鋼筋，再轉賣予另1家企業社，這3家企業社實際負責人為廖男，其中交易的價差、約104萬元，則為貸放給業者資金的利息，不過，業者交付營運處的支票、本票均未兌現，造成中華電信公司重大損失，案經法務部嘉義市調查站於109年7月間搜索、調查。

檢方指出，嘉義營運處的科長林男、股長林男均指與業者廖男的業務，由業務經理黃女所接洽及招攬提報；黃女坦承廖男需資金囤積鋼筋，而以鋼筋名目替換借款，另指雙方簽約均由科長及股長處理，2人對3筆採購案交易模式完全知悉。

檢方表示，嘉義營運處的副總經理黃男不僅擔任這3筆採購案專案小組的召集人，且出席會議時，還參與決議購買鋼筋，另與業者廖男簽約時，與科長林男等3人均在場。

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檢方說，嘉義營運處的副總經理黃男等4名員工，因業績壓力，為虛增營收，而與有借貸資金需求的業者廖男，以及與廖男業務配合的業者張男，以採購鋼筋轉賣賺取差價的外觀加以包裝，將中華電信公司的資金貸給廖男，最後卻造成損失3400萬餘元。

嘉義地檢署檢察官侯德人依違反證券交易法等罪嫌，起訴當時擔任嘉義營運處副總經理黃男等4名員工及業者廖男、張男。（編輯：黃世雅）1110228