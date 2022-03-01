李天怡涉浮報進口動物費案 南非台裔議員列被告

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（中央社記者林長順台北1日電）前三立電視台節目主持人李天怡等人幫「頑皮世界」進口動物時，涉浮報25萬美元（約新台幣700萬元）。台北地檢署日前將南非約翰尼斯堡孫姓台裔議員列「他字案」被告。

位於台南學甲的「頑皮世界」是南台灣最大的野生動物園。三立集團旗下的三立影城民國109年初入主頑皮世界。頑皮世界原本計畫從非洲引進包括長頸鹿、白犀牛等野生動物，但在動物保護團體關注、溝通後，頑皮世界於110年8月間終止引進計畫。

檢調獲報，三立集團總經理、三立影城董事長張榮華在引進計畫期間，委託前三立電視台「消失的國界」節目主持人李天怡接洽動物引進事宜，李天怡與丈夫郭人杰及台商李吳達等3人接受頑皮世界委託，處理非洲進口事宜。

檢調懷疑，李女等人所經營的公司於民國109年至110年間，受託進口非洲動物時，涉嫌抬高進口報價從中獲取不法所得，初估約美金25萬元。

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台北地檢署今年2月間指揮調查局台北市調查處約談李女等3人說明。檢察官複訊後依刑法背信罪嫌，諭令李天怡新台幣50萬元交保、郭人杰40萬元交保、李吳達30萬元交保。

檢察官日前將男子「孫耀亨」列為本案「他字案」被告。鏡週刊報導，這名「孫耀亨」為曾任南非約翰尼斯堡律師、首任台裔公安局長，現任議員的孫耀亨。不過，檢方對此以偵查不公開不願說明。（編輯：方沛清）1110301