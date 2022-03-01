更多編輯台推薦新聞：
影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析
國際

影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡
國際

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

嘉縣爆竹工廠爆炸 牆倒屋頂噴飛1人受傷

2022/3/1 16:38（3/1 17:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣消防局1日下午獲報，指東石鄉永屯村一處爆竹煙火工廠火災，消防隊到場搶救時已無煙火，但廠房疑因閃燃爆炸整個垮掉，牆壁倒塌、屋瓦飛散。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月1日
嘉義縣消防局1日下午獲報，指東石鄉永屯村一處爆竹煙火工廠火災，消防隊到場搶救時已無煙火，但廠房疑因閃燃爆炸整個垮掉，牆壁倒塌、屋瓦飛散。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）嘉義縣消防局今天下午接獲民眾報案，指東石鄉永屯村一處爆竹煙火工廠火災，消防隊前往搶救抵達時已無煙火，但廠房疑因閃燃爆炸垮掉，1名員工灼傷送醫，起火原因警方調查中。

嘉義縣消防局今天發布新聞訊息指出，下午1時23分接獲民眾報案，東石鄉永屯村永豐爆竹煙火工廠火災，工廠內1名員工受傷，立即出動朴子、東石等4個消防分隊前往搶救。

消防局表示，消防人員抵達時現場已無煙火，廠房疑因閃燃爆炸整個垮掉，牆壁倒塌、屋瓦飛散，救護人員將多處灼傷的工人送嘉義長庚醫院醫治。起火原因警方調查中。（編輯：黃世雅）1110301

嘉義縣消防局1日下午獲報，指東石鄉永屯村一處爆竹煙火工廠火災，消防隊到場時已無火煙，但廠房疑因閃燃爆炸整個垮掉，1名員工灼傷送醫。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月1日
嘉義縣消防局1日下午獲報，指東石鄉永屯村一處爆竹煙火工廠火災，消防隊到場時已無火煙，但廠房疑因閃燃爆炸整個垮掉，1名員工灼傷送醫。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族