嘉縣爆竹工廠爆炸 牆倒屋頂噴飛1人受傷

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嘉義縣消防局1日下午獲報，指東石鄉永屯村一處爆竹煙火工廠火災，消防隊到場搶救時已無煙火，但廠房疑因閃燃爆炸整個垮掉，牆壁倒塌、屋瓦飛散。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月1日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）嘉義縣消防局今天下午接獲民眾報案，指東石鄉永屯村一處爆竹煙火工廠火災，消防隊前往搶救抵達時已無煙火，但廠房疑因閃燃爆炸垮掉，1名員工灼傷送醫，起火原因警方調查中。

嘉義縣消防局今天發布新聞訊息指出，下午1時23分接獲民眾報案，東石鄉永屯村永豐爆竹煙火工廠火災，工廠內1名員工受傷，立即出動朴子、東石等4個消防分隊前往搶救。

消防局表示，消防人員抵達時現場已無煙火，廠房疑因閃燃爆炸整個垮掉，牆壁倒塌、屋瓦飛散，救護人員將多處灼傷的工人送嘉義長庚醫院醫治。起火原因警方調查中。（編輯：黃世雅）1110301