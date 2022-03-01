北市文山區男牙醫遭砍身亡 疑婚外情糾紛

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台北市文山區1日驚傳砍人命案，28歲曾女疑因婚外情糾紛竟持菜刀砍殺57歲呂男後再自殘，警消獲報後將2人送醫搶救，呂男傷重不治，警方也積極查訪目擊者和調閱周邊監視器畫面，以釐清案情。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月1日

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）台北市文山區今天驚傳砍人命案，28歲曾女疑婚外情糾紛竟持菜刀砍殺57歲呂男後再自殘，警消獲報後將兩人送醫搶救，但傷重的呂男仍搶救不治，詳細事發原因仍待後續調查釐清。

北市警消下午2時許獲報，指文山區萬盛街上發生砍殺案，立即派員到場處理，現場發現男子身中多刀、傷重已無呼吸心跳，女子也有自殘傷口，緊急將兩人分送萬芳醫院、台大醫院搶救。院方於下午3時19分宣告男子身亡。

經初步調查了解，曾女和已婚呂男疑因婚外情糾紛，她持菜刀於呂男住處外的馬路上將他砍殺，造成其胸口和身上有多處刀傷，因胸口一刀的致命傷，造成呂男當場傷重且無呼吸心跳。

另，曾女犯案後也持刀自殘手部和頸部，且精神和情緒都不穩定，目前仍在醫院治療，警方也派員在外戒護，待其穩定後再製作筆錄，以了解事發原因。

據了解，死者呂男是在新北市執業的牙醫師。呂男的妻子接獲警方通知後，立即趕往醫院處理，但她對事發經過並不清楚，目前已到派出所製作筆錄。

除此之外，警方也積極查訪目擊者和調閱周邊監視器畫面，以釐清案情，全案將曾女朝涉殺人罪偵辦。（編輯：張銘坤）1110301