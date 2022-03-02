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蘇花改中仁等2隧道228連假執法 取締47件皆超速

2022/3/2 14:47（3/2 15:06 更新）
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蘇花改中仁隧道速限70公里、仁水隧道（圖）速限50公里，2月26日起區間測速科技執法，花蓮縣警局統計，228連假期間共取締47件，都是超速違規。（花蓮縣警局提供）中央社記者張祈傳真 111年3月2日
蘇花改中仁隧道速限70公里、仁水隧道（圖）速限50公里，2月26日起區間測速科技執法，花蓮縣警局統計，228連假期間共取締47件，都是超速違規。（花蓮縣警局提供）中央社記者張祈傳真 111年3月2日
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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）蘇花改花蓮段中仁、仁水隧道區間測速自228連假起執法，花蓮縣警察局今天表示，經統計，這2座隧道3天連假共取締47件，都是超速違規，且多為外地車。

蘇花公路山區路段改善計畫（簡稱蘇花改）中仁、仁水隧道雙向皆設有區間測速設備，原訂去年初啟用，碰上資安問題，經檢測合格，於2月26日上午8時起執法。

花蓮縣警察局交通隊指出，中仁隧道速限70公里、仁水隧道速限50公里，超速處新台幣1200元以上罰鍰；違規行駛避車道、路肩可處900元以上至1800元以下罰鍰；另外禁止車種駛入隧道可處900元以上至1800元以下罰鍰。

啟動執法碰上228連假，期間花蓮訂房率逾8成，公路總局統計，連假期間蘇花路廊雙向車輛超過5萬輛次，為花蓮帶來大量觀光人潮。

花蓮縣警察局統計，3天連假期間，中仁隧道取締25件、仁水隧道取締22件，總計47件，違規項目皆為超速違規，且多為外地車，將依規定製單舉發。（編輯：戴光育）1110302

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