8旬翁嗆超商店員「妳要挖眼睛是不是」遭判拘役

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（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）一名80歲莊姓男子日前在一家超商，不滿店員要他排隊，怒向店員說「妳要挖眼睛是不是」，造成這名店員心生恐懼，新竹地方法院依恐嚇危害安全罪，判處莊男拘役10日。

判決書指出，莊男在去年11月於竹市一家超商內，因不滿李姓店員要求他排隊，基於恐嚇向對方說「妳要挖眼睛是不是」等，導致店員心生畏懼，擔心會有生命及身體安全問題。

李姓店員表示，當天僅有她一人值班，事發時也為尖峰時段，莊男沒有排隊，現場還有不少排隊等候結帳民眾，她請莊男排隊後，繼續幫其他人結帳。

李姓店員說，當時，莊男不滿直說「我年紀大了為什麼要排隊！我明明比他先來！」等，後來就向她說「妳要挖眼睛是不是」，且講了2次，讓她很害怕。

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莊男辯稱，他沒有說過「妳要挖眼睛是不是」等語。不過，超商外的監視器確實有錄到，莊男在店內說出，「妳要挖眼睛是不是」。

法官審酌，莊男與李姓店員並不認識，只是因為李姓店員要求排隊，不立即幫他煮咖啡，而發生口角，莊男倚老賣老口出惡言，造成被害人心生畏懼，所為實有不該，且犯後否認犯行，態度不佳，依恐嚇危害安全罪，判處拘役10日，得易科罰金。可上訴。（編輯：李錫璋）1110302