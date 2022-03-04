亞特蘭大駐處秘書遭北檢起訴 涉詐房租補助費

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（中央社記者林長順台北4日電）外交部駐亞特蘭大辦事處王姓秘書涉嫌在民國107年至108年詐領房租補助費1萬餘美元，台北地檢署今天依貪污治罪條例起訴王女。

依據「駐外人員房租補助費支給規定」第5條規定，駐外人員或配偶於駐在地擁有自有住宅者，應報請各機關核定後按月支給房租補助費基本數。

檢方起訴指出，王女為外交部駐亞特蘭大辦事處一等秘書，負責辦事處的會計及外交事務等業務，她於民國106年7月26日填具駐外人員房租補助費申請表，向外交部申請自106年8月15日至107年8月14日的補助費。

檢方表示，王女與配偶於107年7月31日購置住宅後，明知擁有自有住宅應主動申報、按月請領410美元的房租補助費基本數，但仍按月請領1410美元的房租補助費。

檢方指出，王女於107年8月填具申請表時，仍然隱匿擁有自有住宅，不實勾選「本人或配偶於駐在地無自有住宅」選項，繼續詐領超過基本數的房租補助費，直到發現外交部已介入調查，才自108年6月1日起改領基本數。

檢方統計，王女共計詐領1萬32.26美元。王女於109年2、3月間繳還差額房租補助費，辯稱當時房屋仍在整建，且當時照料早產幼兒，無暇關注相關規定。

檢察官不採信王女說法，依貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物及刑法偽造文書罪嫌起訴。（編輯：戴光育）1110304