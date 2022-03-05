6度酒駕男盧半小時假吹氣拒測 警重罰18萬

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有6次酒駕前科的高雄陳姓男子酒後遭攔查，但他卻頻以猛拍雙頰等怪動作推託，雙方折騰半小時後，警方見狀依道路交通管理處罰條例開立舉發單，處18萬元罰鍰，當場移管機車。（左營警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年3月5日

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）有6次酒駕前科的高雄陳姓男子酒後遭攔查，但他卻頻以猛拍雙頰等怪動作推託，雙方折騰半小時後，警方見狀依道路交通管理處罰條例開立舉發單，處18萬元罰鍰，當場移管機車。

高雄市政府警察局左營分局今天上午發布新聞稿指出，45歲陳男3月2日晚間6時許，騎車遭文自派出所巡邏員警攔查，因他在盤查過程中坦承上班有喝酒，警方對他實施酒測，但陳男卻頻頻出怪招推託。

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左營分局指出，酒測過程中員警多次教導吹氣方法，但陳男不但頻頻吹失敗，還不停拍打雙頰假裝認真吹氣。員警見陳男是正常智識成年人，且曾有酒駕前科，沒道理不清楚如何完成酒測，在多次告知如何酒測及拒測法律效果後未果，只得依道路交通管理處罰條例開立舉發單，處新台幣18萬元罰鍰，當場移置保管機車。

左營分局文自派出所提醒，許多酒駕駕駛假裝配合警方酒測，但根本未吹氣，還以為警方無可奈何。警方鄭重提醒有無拒絕接受酒測，並不以駕駛有無親口表明拒測為唯一準據。若駕駛刻意消極推諉、拖延接受測試，也仍屬拒測的一種，警方仍會依法開立舉發單重罰18萬元罰鍰。（編輯：郭諭儒）1110305