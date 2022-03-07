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首頁 / 社會

網路散布4步驟返台可免隔離14天 法院裁罰3000元

2022/3/7 17:35
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（中央社記者沈佩瑤新北7日電）鄒姓男子在網路散布4步驟返台可不用隔離14天。新北地院板橋簡易庭認為，鄒男所為足以使人產生錯誤認知與懷疑，甚至不願意配合防疫措施，引起恐慌，裁處新台幣3000元罰鍰。

根據新北地方法院板橋簡易庭裁定書，今年1月14日，鄒男未經查證網路訊息真假，在臉書Facebook社群中張貼「昨天聽台灣同鄉會的朋友說，如何返台不隔離？不花錢？只要循下列步驟，就不用隔離14天…」等字語。

鄒男貼文中指稱，只要循著4個步驟，包括若在美國染疫，花錢買核酸檢測（PCR）陰性報告，並在2天內搭機返台等，即可省下隔離14天約7萬元住宿費用，還可使用台灣健保。

警方發現後將鄒男依違反社會秩序維護法，移由新北地方法院板橋簡易庭裁處。

法官認為，一般民眾對現今社會環境的觀感，多仰賴網路取得各項資訊，但網路資訊虛實參半，鄒男公開散布不實謠言，足以使民眾產生錯誤認知與懷疑，甚至不願意配合防疫措施，引起恐慌，裁處3000元罰鍰，可抗告。（編輯：方沛清）1110307

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