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順手偷土地公廟供品 婦人需繳5萬5千元才免坐牢

2022/3/8 16:28
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（中央社記者吳哲豪彰化8日電）彰化陳姓婦人去年9月順手拿走土地公廟供桌上價值150元的水梨餅乾，法官認為陳婦涉犯刑法竊盜罪判拘役55天，如易科罰金以1000元折算1日，陳婦需繳罰金5萬5000元才能免吃牢飯。

彰化地方法院今天公布判決書指出，去年9月陳婦騎腳踏車行經彰化市1間土地公廟時發現四下無人，順手拿走曾婦放在供桌上價值約150元的2顆水梨及2包餅乾，將水梨餅乾放在腳踏車內，陳婦隨即離開。

曾婦下班後前往土地公廟要收回供品，卻發現水梨和餅乾不翼而飛，於是報警處理，檢警循線逮捕陳婦，檢察官認為陳婦涉犯竊盜罪，向彰化地院聲請簡易判刑。

陳婦雖承認拿走水梨餅乾等供品，卻辯稱供桌上常有供品放很久放到爛，而有人供品放很久不去拿還要提告，如果供品不想要被拿走，就應該有人在旁邊顧著。

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不過法官認為，曾婦下午2時將供品放在土地公廟，準備下班時再拿回家，但陳婦騎腳踏車抵達土地公廟後，沒有先詢問廟方人員有無結緣品，就直接從供桌拿走供品後離去，顯然是伺機順手行竊，竊盜犯意明確。

法官審酌被告犯後未坦承犯行，不見悔意，態度欠佳，涉犯刑法竊盜罪，考量被告有竊占、竊盜等前科，判處陳婦拘役55日，如易科罰金，以1000元折算1日，全案仍可上訴。（編輯：卞金峰）1110308

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