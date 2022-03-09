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前沃草執行長柳林瑋涉猥褻女子案 二審改判8月

2022/3/9 10:44（3/9 11:04 更新）
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前沃草執行長柳林瑋（圖）涉猥褻女子案，二審台灣高等法院9日認定他只構成1罪，改判8月徒刑。（中央社檔案照片）
前沃草執行長柳林瑋（圖）涉猥褻女子案，二審台灣高等法院9日認定他只構成1罪，改判8月徒刑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北9日電）前沃草執行長柳林瑋涉強吻3名女子案，一審依強制猥褻罪判刑1年6月，二審台灣高等法院今天認定他只構成1罪，改判8月徒刑。可上訴。

柳林瑋沒有到庭聆判；二審審判長宣判指出，原判決撤銷，柳林瑋犯強制猥褻罪1罪，判刑8月徒刑。改判理由稍後提供。

全案緣於，林姓女子於民國106年間在臉書撰文「這是一場華麗優雅的誘騙，以致我沒能在最初就反應過來」，指她遭「L醫生」強吻；外界認為林女影射柳林瑋。柳林瑋當時發表聲明否認，並對林女提告妨害名譽，但檢方不起訴處分。

林女則告柳林瑋強制猥褻罪，另有女子看到林女臉書內容後，提到自己也有類似遭遇。檢方偵辦後，發現除林女外，另有2名被害女子，108年間以3個強制猥褻罪起訴柳林瑋。

一審認定柳林瑋的犯罪手法，無非是藉口要求被害人給予擁抱或為他按摩之際，趁勢強吻被害人或摸被害人胸部及下體。柳林瑋以壓力很大等理由，要被害人主動對他有身體接觸，再趁被害人不及反應下，違反女方意願而進行猥褻；3名被害人互不認識情況下，卻均對柳林瑋有相類似指控，更可認定被害人所述被害情節並非虛構。

一審去年5月間，依3個強制猥褻論罪，分別判刑8月、8月、9月，應執行1年6月徒刑。

案經上訴，二審高院審理期間，柳林瑋多次出庭後受訪強調，他從頭到尾都沒有犯罪，他會提出相關證據供法院審理，希望能有公平的審判。（編輯：李亨山）1110309

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