瑞芳住家換瓦斯桶外洩引閃火 父子二度燒燙傷

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（中央社記者王朝鈺新北9日電）新北市瑞芳區陳姓男子昨天晚間在家更換瓦斯桶後，疑似未妥善安裝造成瓦斯外洩，熱水器點火引發閃火，陳男和兒子受到二度燒燙傷，所幸意識清楚送往內湖三軍總醫院治療。

警消今天表示，昨天晚間10時46分接獲通報，瑞芳區三爪子坑路國中新村一間民宅發生瓦斯洩氣閃火案件，現場有人受傷，救護員到場時，屋內陳姓父子受有二度燒燙傷，58歲父親頭部和四肢燒燙傷面積約25%，27歲兒子頭部和四肢燒燙傷面積約19%，所幸2人意識清楚，沒有生命危險，送往三軍總醫院治療。

消防局初步瞭解，兒子洗澡洗到一半時因為沒有瓦斯，父親更換瓦斯桶後，疑似未妥善安裝管線造成瓦斯外洩，熱水器點火時引發閃火，所幸未釀成更大災害。

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消防局表示，換裝瓦斯桶步驟為，先將用完的瓦斯桶上方的開關依順時鐘的方向關閉轉到緊為止，再把瓦斯桶側面近似圓形的螺絲依順時鐘方向打開便可將瓦斯桶與瓦斯管分離。

接著將瓦斯管上近似圓形的螺絲，依逆時鐘方向與瓦斯桶結合轉到緊為止，最後準備少許肥皂水，檢測有無漏氣，將肥皂水灑在結合的地方打開桶上方開關（逆時鐘方向）看是否有氣泡，如有氣泡產生，應關閉瓦斯，並請瓦斯行人員協助處理。（編輯：陳仁華）1110309